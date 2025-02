Martinez riuscirà a colmare il vuoto lasciato da Sommer? L’ex portiere fa discutere e lancia bordate

I nerazzurri affronteranno le prossime importantissime sfide senza il proprio estremo difensore titolare.

Il ruolo di secondo portiere, una volta appannaggio di chi aveva chiuso la carriera o di chi si preparava a diventare il titolare, è oggi diverso. Alberto Fontana, che a suo tempo ha ricoperto questo ruolo all’Inter, analizza la situazione di Josep Martinez, che stasera, nella partita contro il Genoa, avrà il compito di sostituire l’infortunato Yann Sommer. Fontana spiega: “Il portiere deve fare cose semplici, senza cercare di stupire con acrobazie. Il vero segreto è gestire le situazioni quotidiane senza commettere errori. Martinez ha bisogno di essere pronto a fare le cose facili, perché è lì che si fa la differenza”. Si è parlato tanto del fatto che lo spagnolo, pagato comunque non poco, abbia giocato solo una partita finora in stagione.

Il salto di Martinez da Genova a Milano

Martinez arriva dall’esperienza a Genova, dove ha giocato in Serie A, ma il passaggio all’Inter è tutt’altro che facile. Fontana riconosce il valore del portiere spagnolo, ma avverte che il livello della squadra nerazzurra è molto più alto. “Giocare all’Inter è difficile, anche per un portiere che ha esperienza in Serie A. Martinez ha fatto bene a Genova, ma l’impatto con una realtà come quella di Milano è radicalmente diverso”. Nonostante la sfida, Fontana crede che le opportunità arriveranno, a patto che l’Inter faccia affidamento su di lui con convinzione. La grande occasione ora arriva per il portiere spagnolo, che avrà la chance di dimostrare il suo valore nella partita di domani.

La verità su Martinez: l’opportunità da non perdere

Il consiglio di Fontana a Martinez è chiaro: “Ora è il momento di approfittare della possibilità che gli si è presentata”. Infine l’ex portiere trova il modo di esprimersi anche sul predecessore di Sommer: “Non sopportavo André Onana. Tanto fumo, tante capriole… Io ho fatto per tanti anni quel ruolo e so quando vuoi far sembrare difficile qualcosa che in realtà non lo è. Le classiche ‘parate per i fotografi’. Io da sempre non sono estimatore di Onana e non mi spiego come sia a quei livelli. Cinquanta milioni per lui? Dai, non lo prenderei neppure se me lo regalassero. È un portiere che non si fa voler bene dai propri compagni, cerca sempre l’applauso per se stesso, per me è davvero inspiegabile. Brava l’Inter a venderlo, non credo che il Manchester United invece sia entusiasta“.

Leggi l’articolo completo Martinez riuscirà a colmare il vuoto lasciato da Sommer? L’ex portiere fa discutere e lancia bordate, su Notizie Inter.