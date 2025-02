Il Barcellona sfida l’Inter: pronta un’offerta per il titolare destinata a far parlare

Il Barcellona ha messo gli occhi su un titolare dell’Inter con un’offerta che potrebbe sconvolgere i piani del club.

L’Inter sul mercato si è mossa abbastanza poco nell’ultimo anno e mezzo: le operazioni più importanti sono stati i rinnovi di diversi giocatori. L’ultimo a legarsi al club per più anni è stato Denzel Dumfries. Il 27 novembre scorso, l’esterno olandese ha firmato un nuovo contratto che lo terrà a Milano fino al 2028 con un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione. Il rinnovo sottolinea l’intenzione dell’Inter di puntare su di lui come una pedina fondamentale nel lungo periodo: da quel momento in poi sono cambiate tante cose.

Il Barcellona è interessato a Dumfries

Nonostante il recente rinnovo, la situazione di Dumfries continua a suscitare interesse in Europa. Come riporta Inter Live, il Barcellona, tra i club più attivi sul mercato, sta monitorando attentamente il calciatore. La squadra di Flick è alla ricerca di rinforzi per la fascia destra, dove attualmente figura Kounde. Tuttavia, il difensore francese potrebbe essere ceduto per risolvere le difficoltà finanziarie del club e, per sostituirlo, i catalani potrebbero puntare su Dumfries: l’olandese rappresenterebbe il profilo ideale per il gioco offensivo del tecnico tedesco, nonostante il suo adattamento a una difesa a quattro.

Offerta del Barcellona, Inter pronta alla trattativa?

I catalani sarebbero pronti a mettere sul piatto 20 milioni di euro, con la possibilità di arrivare a 25 milioni con i bonus. Una proposta che sicuramente non basterà per convincere i nerazzurri: Ausilio e Marotta non lo ritengono incedibile ma potrebbero chiedere almeno il doppio per sedersi a trattare. Dumfries è stato acquistato dal PSV Eindhoven per circa 15 milioni di euro quasi quattro anni fa, in seguito alla partenza di Hakimi verso il PSG: da allora il rendimento del laterale è cresciuto tantissimo.

