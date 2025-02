Inter: un obiettivo molto costoso per la difesa diventa improvvisamente alla portata

Un obiettivo di mercato che sembrava irraggiungibile per l’Inter potrebbe finalmente diventare realtà: i nerazzurri fiutano l’occasione.

L’Inter si prepara ad affrontare un momento cruciale della stagione, con un obiettivo prioritario: lo Scudetto. La sfida contro il Napoli, che potrebbe decidere le sorti della corsa al titolo, rappresenta un test fondamentale per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Marotta, consapevole della necessità di arrivare al meglio a questo scontro diretto, ha già in mente una strategia a lungo termine. Al di là di come terminerà il campionato, la società dovrebbe rinforzare la squadra durante il calciomercato estivo: gli esperti già si lanciano in previsioni sulla rivoluzione che opereranno Marotta ed Ausilio fra qualche mese.

Il piano della dirigenza interista

La dirigenza dell’Inter ha intenzione di intervenire su più reparti per rafforzare il gruppo, in particolare in difesa, settore che ha mostrato delle vulnerabilità evidenti nell’ultimo periodo. Nonostante i rinnovi recenti di alcuni giocatori, come Darmian e Acerbi, un nuovo centrale sembra essere una priorità. L’Inter ha individuato un obiettivo principale, un giovane difensore che potrebbe essere il colpo dell’estate, per il quale la dirigenza è pronta a muoversi con decisione.

Il difensore ideale per il futuro

Il grande sogno della dirigenza interista porta il nome di Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta. Marotta e Inzaghi lo considerano uno dei migliori prospetti del calcio italiano e lo vedono come l’elemento perfetto per il futuro della difesa nerazzurra. Nonostante i continui infortuni che ne hanno limitato la disponibilità, Scalvini rimane un obiettivo concreto. Con l’Atalanta recentemente eliminata dalla Champions League, le trattative potrebbero accelerare. Come riporta Inter Live, la richiesta per il giovane talento è scesa a 28 milioni di euro, una cifra che l’Inter potrebbe finalmente permettersi: al momento si tratta solo di indiscrezioni ma Scalvini potrebbe essere il primo grande colpo della stagione 2025/26.

