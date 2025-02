Inter-Genoa: formazioni ufficiali, Inzaghi sorprende con i diffidati

È quasi tutto pronto a San Siro per Inter-Genoa, anticipo del sabato sera della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A.

L’Inter arriva alla partita contro il Genoa con la necessità di rialzarsi dopo la sconfitta subita a Torino. La corsa scudetto è ancora viva perché anche il Napoli non sta attraversando un ottimo momento ma i nerazzurri non possono permettersi altri passi falsi. La settimana prossima c’è lo scontro diretto e le scelte di Inzaghi di oggi un po’ ne tengono conto. Thuram e Carlos Augusto non sono stati convocati ma non preoccupano, mentre Sommer non sarà disponibile a causa della frattura al pollice: lo svizzero sicuramente non ci sarà neanche in Campania. L’esordio in campionato in maglia Inter di Josep Martinez, ex di turno tra l’altro, è uno dei grandi motivi di interesse della sfida.

Il Genoa cerca l’impresa a San Siro

Patrick Vieira affronta la sfida contro la sua ex squadra senza alcune pedine fondamentali. Thorsby, Badelj e Vitinha restano fuori per infortunio, riducendo le alternative a centrocampo. Nonostante le assenze, il Genoa arriva a San Siro con entusiasmo e voglia di sorprendere, forte dei recenti risultati positivi. Balotelli, ancora escluso, si allontana sempre più dal progetto rossoblù, mentre l’ex Pinamonti guida l’attacco con Ekuban. La squadra ligure scende in campo con un 3-5-2 pronta a sfruttare eventuali spazi concessi dall’Inter.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 11 Correa, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2): 1 Leali; 13 Bani, 22 Vasquez, 3 Martin; 59 Zanoli, 73 Masini, 32 Frendrup, 23 Miretti, 20 Sabelli; 21 Ekhator, 19 Pinamonti.

In panchina: 31 Siegrist, 39 Sommariva, 4 De Winter, 5 Onana, 10 Messias, 15 Norton-Cuffy, 17 Malinovskyi, 18 Ekuban, 33 Matturro, 34 Otoa, 53 Kassa, 70 Cornet, 76 Venturino.

Allenatore: Patrick Vieira.

Leggi l’articolo completo Inter-Genoa: formazioni ufficiali, Inzaghi sorprende con i diffidati, su Notizie Inter.