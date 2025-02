Inter-Genoa: le pagelle nerazzurre

I nerazzurri conquistano i tre punti che li portano in vetta alla classifica, anche se per poche ore, ma la gara disputata non è stata entusiasmante.

JOSEP MARTINEZ 6,5: accetta il rischio in fase di costruzione ma questo fa il gioco dell’Inter. Dalle sue giocate nascono infatti transizioni promettenti, si supera sul colpo di testa ravvicinato di Ekuban.

PAVARD 6,5: poco sollecitato in fase difensiva, prova a fare 1-0 in rovesciata ma trova la risposta di Leali.

ACERBI 6,5: infiamma San Siro con un provvidenziale salvataggio ad inizio ripresa su Miretti, annulla Pinamonti e chiunque passi dalle sue parti.

BASTONI 6,5: anche lui poco impensierito dagli avversari, prova ad impostare con continuità. (Dall’80’ DE VRIJ s. v.).

DUMFRIES 6: volitivo ma confusionario nelle sue giocate, rischia di farla grossa ad inizio secondo tempo ma lo salva Acerbi.

BARELLA 6,5: le giocate di classe non mancano, come quando con stop e passaggio di prima apre un contropiede interessante. Sfiora due volte l’eurogol, è sfortunato nella seconda occasione, quando colpisce l’incrocio dei pali.

ASLLANI 5,5: il giro-palla è lento e lui ci mette del suo. (Dal 66’ CALHANOGLU 6,5: entra molto bene, la manovra della squadra quantomeno guadagna velocità ed in più lui fornisce l’assist per l’1-0 di Lautaro).

MKHITARYAN 5,5: inizia bene ma si spegne troppo presto, appannato. (Dal 66’ ZIELINSKI 6,5: ingresso positivo, gestisce benissimo il pallone e non disdegna qualche dribbling).

DIMARCO 5,5: gioca sotto ritmo, sembra in condizione approssimativa. Dà tutto. (Dall’84’ DARMIAN s. v.).

CORREA 5,5: discontinuo anche nell’arco della singola partita, alterna cose buone, poche, a cose malvagie, diverse, queste gli fanno guadagnare i fischi dei suoi tifosi. Abbandona il campo all’intervallo per infortunio. (Dal 46’ TAREMI 6: meglio deo Tucu, è più attivo anche se spreca la chance del 2-0 calciando debolmente e centrale).

LAUTARO MARTINEZ 7: gioca come terminale offensivo, e quindi in posizione più avanzata, perché oggi il lavoro di raccordo tocca a Correa. Al primo suo tiro in porta segna l’1-0 anche se è aiutato dal tocco di Masini, poco lucido in pieno recupero quando potrebbe fare doppietta. Splendido nel finale nel costruirsi una grande occasione col sombrero però conclude tra le braccia di Leali. In ogni caso il gol segnato è di importanza capitale.

INZAGHI 6,5: prepara la gara per iniziare a ritmi alti, succede spesso dopo una sconfitta, decide di rischiare i 3 diffidati per far capire l’importanza della sfida odierna e alla fine ha ragione. I rossoblù trovano rapidamente le contromosse all’avvio sprint dell’Inter che infatti non tira mai in porta nel primo tempo. Controproducente continuare a puntare su Correa, la sua squadra però alla fine insiste e vince una gara importantissima. Continua però ad essere prevedibile il gioco dei nerazzurri.

