Inter-Genoa: la soddisfazione di Inzaghi per la gara ma non per il primo posto

I nerazzurri battono i liguri col minimo scarto e salgono provvisoriamente in testa alla classifica: il commento dell’allenatore.

L’Inter ha vinto 1-0 contro il Genoa e Simone Inzaghi ha analizzato così il match ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo fare i complimenti al Genoa e Vieira, hanno fatto un’ottima partita. Poi bisogna fare un plauso ai miei ragazzi, era la 37esima partita, hanno fatto una grande gara, di determinazione. Abbiamo approcciato bene, poi abbiamo avuto qualche difficoltà, poi la squadra è sempre stata lucida, abbiamo concesso quel tiro dove è stato bravo Martinez. Abbiamo preso l’ennesimo palo, abbiamo creato tanto, è stato bravo anche il loro portiere. Sono molto contento, ma avrei detto le stesse cose anche se non avessimo vinto, questi ragazzi meritano un plauso“.

I ringraziamenti ed il mancato ingresso di Frattesi

“Ho una squadra di grandissimi valori con grandissimi tifosi che ci hanno trascinato. Hanno visto che c’era qualche difficoltà, ma sono rimasti con noi. Adesso avremo tantissime partite in 20 giorni, venivamo da una sconfitta che ci ha fatto male, ma i ragazzi si sono lasciati tutto alle spalle. Frattesi? Sarebbe stato il primo cambio, era una di quelle classiche partite dove Davide ci avrebbe aiutato. Aveva qualche problema, non riusciva ieri nella rifinitura, stasera si è riscaldato ma poi si è riseduto perché non poteva darci il suo apporto, ma sicuramente ce lo darà. Acerbi è tornato molto bene. Adesso abbiamo qualche problema nel reparto offensivo, speriamo di recuperare Frattesi per martedì”.

Il calendario intasato e la vetta della classifica

“Ho Bastoni, Barella, Dimarco che sono alla 43esima partita, sono tantissime. Dobbiamo recuperare energie e non perdere giocatori, è difficilissimo perché il calendario è serrato e dobbiamo essere bravi. Il primo posto? In questo momento a dodici partite dalla fine non conta tanto. Tante squadre avranno la possibilità di rientrare nella parte alta della classifica”.

