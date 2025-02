Inter, l’erede di Mkhitaryan è il giustiziere di un’italiana in Champions?

Un giovane centrocampista che ha messo ko una squadra italiana in Champions potrebbe essere la chiave per il futuro dell’Inter.

L’Inter, con la testa ancora concentrata sulla corsa allo Scudetto, non ha intenzione di fermarsi nella sua ricerca di rinforzi. La squadra di Inzaghi si prepara a mettere a segno un affare che potrebbe dare il giusto slancio alla sua stagione e, allo stesso tempo, rafforzare il futuro del club. I nerazzurri a detta di molti in vista della prossima stagione opereranno parecchi cambiamenti nell’organico: Henrikh Mkhitaryan, che ha fatto parlare molto per un’intervista, è tra gli elementi non più giovanissimi della rosa e quindi l’Inter sta iniziando a pensare a chi potrà raccoglierne l’eredità.

Un centrocampista pronto a fare la differenza

Ismael Saibari, centrocampista del PSV, ha dimostrato in settimana di essere uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. La sua capacità di inserirsi negli spazi giusti, di orchestrare il gioco e di dare qualità al reparto offensivo lo ha reso una vera e propria bestia nera per la Juventus. Le sue prestazioni sia in Eredivisie che in Champions League non sono passate inosservate e hanno attirato l’attenzione delle grandi squadre europee. Secondo Inter Live, il club nerazzurro, che dovrà necessariamente rinforzare il proprio centrocampo, vede in Saibari un profilo ideale per il presente e per il futuro.

La trattativa che potrebbe decollare

La valutazione di Saibari è salita vertiginosamente dopo le sue belle prestazioni. Il suo prezzo che si aggira tra i 22 e i 24 milioni di euro: l’Inter potrebbe decidere di fare il grande passo, soprattutto se la trattativa prevedesse un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il club olandese potrebbe essere più incline ad accettare tale formula, considerando le difficoltà economiche che sta attraversando. Se tutto dovesse andare secondo i piani, Saibari potrebbe diventare il rinforzo perfetto per il centrocampo interista, il possibile erede di Mkhitaryan e un tassello fondamentale per le ambizioni future della squadra.

