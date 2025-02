Perisic all’Inter: ritorno possibile o sogno lontano?

Il ritorno di Perisic all’Inter sembra più di un’idea, ma c’è un ostacolo che potrebbe fermare tutto.

L’idea di rivedere Ivan Perisic in maglia nerazzurra non è così lontana come potrebbe sembrare. Nonostante l’età avanzata per un calciatore, il croato continua a dimostrare di essere un valore aggiunto, come ha fatto con il PSV in Europa. Il contratto in scadenza al termine della stagione lo rende un nome caldo nel mercato, e l’Inter potrebbe rappresentare una destinazione ideale. Se gestito correttamente, il croato potrebbe continuare a fare la differenza, specialmente in un contesto di squadra in cerca di esperienza e qualità. Il club nerazzurro, dopo qualche sessione di mercato vissuta non da protagonista, dovrebbe operare significativi cambiamenti nei prossimi mesi.

Perisic ritorna in nerazzurro: la strategia di Inzaghi

Un possibile ritorno di Perisic all’Inter non sarebbe solo una mossa emotiva, ma una decisione strategica per Simone Inzaghi. La sua versatilità potrebbe essere l’elemento in più per il tecnico, che potrebbe schierarlo in più ruoli, sfruttando l’esperienza del croato in vari contesti di gioco. La sua capacità di adattarsi sarebbe un vantaggio, ma è chiaro che un suo impiego andrebbe gestito con molta attenzione per evitare che l’età limiti la sua produttività.

Perisic all’Inter: condizione indispensabile per il ritorno

Sebbene la sua carriera in nerazzurro sia stata straordinaria, come evidenzia Inter Live, l’ostacolo maggiore potrebbe provenire dalla proprietà. La politica di Oaktree non prevede l’acquisto di giocatori oltre i trent’anni, e Perisic rientra nella fascia di età che la proprietà difficilmente considera. Tuttavia, c’è una possibilità che una deroga venga concessa, soprattutto se il calciatore dimostrasse di poter essere ancora un valore aggiunto per la squadra. La chiave per il ritorno di Perisic dipenderà dunque dalla volontà di Oaktree di fare un’eccezione in questo caso specifico.

