Inter: due big verso un inaspettato addio?

Due pilastri dell’Inter potrebbero essere sul punto di dire addio. Le offerte dall’Arabia Saudita sono concrete.

L’Inter è attesa da un’estate di fuoco che potrebbe prevedere grossissimi cambiamenti non solo in entrata. Inter Live però riporta voci clamorose su due possibili uscite: Nicolò Barella, 28 anni, un elemento imprescindibile nel centrocampo dell’Inter, e Stefan De Vrij, 33 anni, che da quest’anno condivide il ruolo di centrale difensivo con Francesco Acerbi, sarebbero legati da un comune destino. La loro posizione all’interno della squadra nerazzurra al momento è stabile, con il sardo che ha da poco rinnovato il contratto, mentre l’olandese, pur giocando molto, ha un contratto in scadenza.

I rumors di mercato

Barella ha siglato è legato all’Inter fino al 2029 ed è uno dei giocatori più pagati della rosa. De Vrij, al contrario, si trova in una situazione di incertezza, con il contratto che scade alla fine di questa stagione. Sebbene l’Inter abbia la possibilità di esercitare un’opzione per rinnovarlo automaticamente di un altro anno, il futuro del difensore olandese è tutt’altro che definito. Le voci di mercato che collegano entrambi i giocatori a club esteri non si sono fatte attendere.

Al Hilal alla ricerca di colpi altisonanti

Secondo recenti indiscrezioni, l’Al Hilal, sotto la guida dell’esperto Jorge Jesus, avrebbe messo nel mirino proprio Barella e De Vrij. Il club saudita, che già ha in organico gente come Kalidou Koulibaly e Joao Cancelo, sta cercando di rafforzarsi ulteriormente in vista dei prossimi impegni internazionali, come il Mondiale per Club. L’Al Hilal spera di strappare il difensore a costo zero qualora l’Inter non esercitasse la clausola di rinnovo. Per Barella, invece, è stato fatto un tentativo nella finestra di mercato invernale, ma l’Inter ed il giocatore hanno prontamente respinto l’offerta. L’interesse per entrambi potrebbe ripresentarsi in estate, mettendo in discussione il loro futuro a Milano.

Leggi l’articolo completo Inter: due big verso un inaspettato addio?, su Notizie Inter.