Il tecnico nerazzurro si prepara ad una serie di partite ravvicinate che diranno molto anche sul suo modo di gestire i tanti giocatori forti a disposizione.

L’Inter si sta allenando praticamente al completo in vista delle prossime partite: si comincia domenica col Monza, si procede con la difficilissima trasferta a Manchester contro il City e si chiude col derby contro il Milan. Inzaghi utilizzerà il turnover, c’è da vedere come.

Piotr Zielinski

Il contesto competitivo all’Inter

Il tecnico nerazzurro deve fare i conti con la grande voglia di giocare di Davide Frattesi. Benché la scorsa stagione non gli abbia fornito il minutaggio che ambiva, l’arrivo di nuovi giocatori intensifica la concorrenza e solleva questioni relative alla sua posizione in squadra. Piotr Zielinski rappresenta una pedina duttile nell’arsenale tattico di Inzaghi, visto che è capace di giocare in varie posizioni a centrocampo e di offrire soluzioni diverse a seconda delle necessità di gioco. Tale scenario, come sottolinea Calciomercato.com, pone Frattesi di fronte a nuove sfide, obbligandolo a dimostrare non solo la sua crescita come giocatore dopo l’esperienza accumulata, ma anche la capacità di integrarsi efficacemente negli schemi di gioco della squadra in un contesto di elevata competitività.

Il duello

Finora l’ex Sassuolo era la prima scelta quando si trattava di far rifiatare una delle due mezzali titolari; ora, secondo il sito suddetto, il polacco potrebbe “scavalcarlo” per il fatto che può giocare anche come regista. Il quadro sarà più chiaro nelle prossime settimane.

