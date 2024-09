La fondazione che mira a difendere la Juventus nelle sedi opportune aveva presentato un’esposto in cui configurava presunte irregolarità finanziare dell’Inter

Nella città della moda e del calcio, Milano, un caso riguardante il mondo sportivo si è recentemente concluso con una richiesta di archiviazione da parte dei pubblici ministeri. L’esposto in questione coinvolgeva l’Inter, una delle squadre più blasonate della Serie A italiana, accusata da una fondazione di supporter rivali di presunte irregolarità finanziarie che avrebbero potuto minacciare la sua partecipazione al campionato. La situazione ha generato attenzione e dibattito, riflettendo l’ampiezza del calcio ben oltre il terreno di gioco.

L’esposto contro l’Inter e la richiesta di archiviazione

La storia ha inizio con un esposto presentato dalla “Fondazione Jdentità Bianconera”, che sollevava dubbi sulla correttezza dei bilanci dell’Inter in relazione all’iscrizione al campionato di calcio. La preoccupazione principale era legata a possibili irregolarità che, se confermate, avrebbero potuto avere conseguenze significative per il club nerazzurro.

Piero Ausilio

Analisi finanziaria e continuità aziendale

La risposta della magistratura ha evidenziato un aspetto fondamentale dell’Inter: la continuità aziendale. Dopo un’approfondita analisi, i pubblici ministeri Roberta Amadeo e Pasquale Addesso hanno evidenziato come il club abbia mantenuto una solida gestione economica, escludendo la presenza di una situazione di insolvenza. Questa valutazione si basa sul fatto che il management dell’Inter non ha ritenuto necessario attivare gli strumenti normativi previsti per le crisi di impresa, un indicatore di stabilità finanziaria e di responsabile gestione aziendale.

Assenza di ostacoli alla vigilanza

Un ulteriore elemento a favore dell’Inter è stata l’assenza di condotte che potessero impedicire o ostacolare l’attività di vigilanza da parte della Covisoc, la commissione incaricata di sovrintendere alla solidità economico-finanziaria delle società di calcio professionistiche. Gli accertamenti condotti non hanno quindi rilevato tentativi di eludere tali controlli, rassicurando su una gestione trasparente e conforme alle normative vigenti.

Le conclusioni della Procura di Milano

Di fronte a queste constatazioni, la Procura di Milano non ha ritenuto necessarie ulteriori indagini, giudicando le accuse infondate. La decisione di richiedere l’archiviazione dell’indagine si basa su un quadro probatorio che esclude la commissione di reati da parte del club, confermando la legittimità della sua iscrizione e partecipazione ai campionati.

Questa conclusione non solo rasserena l’ambiente interista ma mette in luce anche l’importanza di una vigilanza efficace sulle realtà sportive, un aspetto cruciale per garantire la lealtà e la trasparenza delle competizioni. Al contempo, l’esito di questa vicenda testimonia la capacità del sistema giudiziario di intervenire in modo equo e dettagliato, preservando l’integrità dello sport più amato in Italia.

