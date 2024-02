Le parole di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, sul possibile rinnovo di contratto di Lautaro Martinez

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato margine della presentazione del 19° Torneo Amici dei Bambini a Milano.

LE PAROLE – «Se ha detto che manca poco e c’è fiducia, non vedo perché non debba confermarlo io. C’è fiducia soprattutto perché c’è la stessa intenzione, ambo le parti vogliono allungare questo rapporto. E’ normale che essendoci una negoziazione in corso serva pazienza come per tutte le cose. I tempi che avete voi non sono quelli che abbiamo noi, ma sono sicuro che alla fine si arriverà ad un accordo che accontenterà entrambe le parti perché è ciò che vogliamo. Barella Il discorso fatto vale per il rinnovo di tutti i calciatori importanti dell’Inter, sono tanti e abbiamo iniziato da quelli più urgenti, giocatori che avevano scadenza più immediate rispetto a Barella o Lautaro. Abbiamo sistemato quelli, ma stiamo già lavorando ad un discorso più a lungo termine sia con Barella che con Lautaro».

