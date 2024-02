Dopo la grande vittoria contro la seconda in classifica i nerazzurri non possono certamente rilassarsi: è su questo tasto che sta battendo l’allenatore.

L’Inter è tornata ad allenarsi dopo il bel successo ottenuto contro la Juventus: il campionato dei nerazzurri finora è pazzesco ma Simone Inzaghi sa benissimo che quel “finora” significa tutto.

Vietato rilassarsi

L’allenatore sta martellando i suoi per non fargli abbassare la concentrazione proprio ora: non vincere contro la Roma significherebbe annullare parte degli effetti dell’1-0 coi bianconeri. Il tecnico per ribadire questo discorso è intenzionato a schierare anche sabato prossimo la formazione migliore possibile: la Gazzetta dello Sport sostiene che dati alla mano i giocatori nerazzurri stanno abbastanza bene a livello di forma. L’unica preoccupazione in tal senso è stata nei giorni successivi alla vittoria della SuperCoppa ma alla fine per queste ultime settimane è stato decisivo il dover giocare solamente nel week end. La fine della settimana prossima tornerà la Champions League e con essa anche le famose rotazioni di Inzaghi.

Inter Supercoppa

Vecchi fantasmi

In questa fase di campionato l’avversaria più grande dell’Inter sembra essere proprio sé stessa: la rosea sottolinea come è ancora vivo il ricordo dello Scudetto perso a Bologna due stagioni fa. Ed è ancora più fresco il fatto che i nerazzurri l’anno scorso per pensare ai match importanti della Champions misero a rischio anche solo il raggiungimento del quarto posto in campionato a causa di un elevato numero di sconfitte. Finora, e torniamo sempre a questo termine, l’Inter ha mostrato una maturità ed una continuità che hanno avuto pochi precedenti sotto la gestione Inzaghi: urge mantenerle fino a fine stagione per raggiungere la gloria.

