L’Inter per la difesa sta già guardando ai possibili rinforzi per il futuro e Ausilio avrebbe lo sguardo fisso verso il suo pallino Djalò.

Il portoghese, secondo quanto riportato da Tuttosport, non dovesse rinnovare il suo contratto con il Lille potrebbe anche vedere i nerazzurri accelerare per farlo arrivare già a gennaio per anticipare la concorrenza.

