Olivier Giroud ha voluto rassicurare tutti i tifosi del Milan riguardo alle sue condizioni dopo l’uscita anzitempo contro l’Irlanda. Le sue dichiarazioni dopo il colpo alla caviglia subito a La Gazzetta dello Sport:

«Ho fatto un movimento strano sulla stessa caviglia su cui avevo preso un colpo in Champions League contro il Napoli da Kim. In questo momento ho una debolezza, gestibile; non mi faceva male da settimane. Derby? Sì sì, penso che ce la faccio».

