I nerazzurri sono chiamati ad investire per ringiovanire l’organico a disposizione di Inzaghi. L’Inter ha conosciuto un cambio di proprietà con il fondo Oaktree che è subentrato a Suning lo scorso maggio. Questo potrebbe avere conseguenze anche sul comportamento del club sul mercato dei trasferimenti. Nuova filosofia La nuova proprietà, stando a qual che si dice, non punterà più tanto su Instant team ma su obiettivi più futuribili che possano portare benefici alla squadra sia in termini di rendimento che di un’ipotetica futura rivendita. La situazione in attacco Questo discorso riguarda anche il reparto offensivo che comprende Arnautovic e Correa che non hanno finora reso secondo le aspettative, l’austriaco tra l’altro ha 35 anni. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2025 e ad entrambi non verrà rinnovato. La rivelazione Il brillante inizio di stagione di Santiago Castro con il Bologna ha suscitato l’interesse di club più blasonati, in particolare […]

Leggi l’articolo completo Inter: Ausilio sogna di replicare il colpo Lautaro Martinez, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG