L’allenatore del Parma Fabio Pecchia ha parlato del match di domani contro i nerazzurri. Fabio Pecchia ha tenuto la consueta conferenza stampa di vigilia della gara di domani contro l’Inter, ecco le sue dichiarazioni. “Affrontiamo una top in Italia e in Europa, vogliamo affrontarla con le nostre armi. E’ una squadra che dimostra la sua forza contro chiunque, anche quando ha affrontato squadre fisiche è stata superiore. Al di là dei centimetri, che non possiamo metter più di tanto”. Parma imbattuto da 11 match a San Siro “Le statistiche non fanno vincere le partite, non hanno alcun valore e non danno alcun coraggio. Bisogna affrontare la partita con coraggio, il sangue caldo negli occhi ma con la testa di dover giocare una partita di calcio”. Il precedente Inzaghi e Pecchia si sono già sfidati: era il 2023 e Inter-Parma valeva la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia. Finì 2-1 per il nerazzurri ma […]

