Il nuovo format della competizione a cui prenderanno parte anche i nerazzurri prevede un torneo a 32 squadre. In un mondo calcistico sempre più globalizzato e competitivo, il Mondiale per Club rappresenta un’arena dove le migliori squadre di ogni continente si confrontano per il titolo supremo. Il prossimo appuntamento, fissato per il 2025, vedrà annunciarsi un torneo rivoluzionario: mai come questa volta, il numero di partecipanti è stato così ampio, con ben 32 squadre pronte a dare battaglia sui campi statunitensi dal 15 giugno al 13 luglio. Tra di esse, l’Italia si farà rappresentare da due eccellenze calcistiche: l’Inter e la Juventus. La fase preliminare di questo atteso evento inizierà con il sorteggio delle avversarie, previsto per oggi, giovedì 5 dicembre. Il palcoscenico degli Stati Uniti Il Mondiale per Club 2025 si svolgerà negli Stati Uniti, un palcoscenico che sottolinea l’intenzione di globalizzare ancor di più questo sport e di […]

