Il mercato dell’Inter sta decollando in questi giorni: mentre Piero Ausilio è volato a Londra per parlare col Chelsea, c’è stata anche una cena col Sassuolo per chiacchierare di Davide Frattesi.

Come riferisce Sky Sport ci sarebbe anche un principio di accordo tra le due società ma i nerazzurri non possono dare il via all’operazione se prima non monetizzeranno con una cessione. L’Inter quindi è in vantaggio su Juve e Roma ma non si sa quanto possa durare questa situazione; il giocatore ha dato il suo assenso alla destinazione milanese. L’emittente satellitare non parla dei dettagli della trattativa ma quel che è certo è che al Sassuolo dovrebbe andare anche una contropartita tecnica, probabilmente Mulattieri.

