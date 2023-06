La cessione di Onana, al prezzo giusto, potrebbe presentare una situazione win-win per l’Inter. Ecco perché

Cedere o non cedere Onana E’ questo il dilemma in casa Inter, ma dall’altra parte il vero dubbio sta nelle cifre: il Chelsea è fortemente intenzionato a spendere quei 50-60 milioni di euro per il ragazzo?

Se i blues dovessero pagare moneta l’Inter si ritroverebbe una situazione win-win: con quella cifra prendere un portiere forte ma al tempo stesso meno costoso (tipo Vicario) e reinvestire in vari reparti (sempre usando la politica dei giovani). Nel caso invece il giocatore ghanese dovesse rimanere, i nerazzurri avrebbero tra le mani un signor portiere. Non è importante chi va, ma il “come” viene compensata una mancanza.

L’articolo Cessione Onana: una trattativa che non deve preoccupare l’Inter. Ecco perché proviene da Inter News 24.

