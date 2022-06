Parla l’avvocato di Lukaku, Sebastian Ledure, queste le parole sul ritorno all’Inter durante le visite mediche.

Queste le parole dell’avvocato Sebastian Ledure di Lukaku, durante le visite mediche del suo assistito di ritorno all’Inter: “Abbiamo chiuso tutti i documenti alcuni minuti fa. Tutto chiuso, tutto ok. Siamo tutti felici e anche stanchi, ma è tutto ok. Siamo felici per questa operazione.“

Aggiunge l’avvocato: “Nessuno ci credeva all’inizio. Dicevano che era un affare impossibile da chiudere, ma serviva essere molto discreti, lavorare nell’ombra. È quello che abbiamo provato a fare lavorando con il nuovo proprietario del Chelsea e i dirigenti dell’Inter. Sono tutti stati molto attenti a lavorare nell’ombra e il risultato è arrivato. Basta quello, Romelu è tornato a Milano e speriamo sarà un bel successo.“

Romelu Lukaku

Conclude così sul futuro: “Nessuno sa cosa accadrà. Godiamoci questa stagione, questo ritorno, poi vedremo. La cosa più importante è che è tornato e lui è felicissimo. Basta questo.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG