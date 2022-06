Arrivata l’offerta del Chelsea, cambiata nel giocatore e nella quantità di denaro per De Ligt dalla Juventus.

Il secondo rilancio del Chelsea per De Ligt è arrivato a destinazione alla Juventus. Stiamo parlando di 75 milioni + bonus + Jorginho per avere il centrale olandese dei bianconeri. Offerta più alta, molto più alta della precedente perché Werner era valutato oltre 40 milioni di euro dai Blues mentre per i bianconeri la metà o anche meno.

Matthijs De Ligt

La Juventus ha dubbi su Jorginho sia per l’età passati i 30 che per la parabola disastrosa e calante degli ultimi mesi che hanno fatto preoccupare non poco i bianconeri che volevano investire su di lui. La palla passa anche ad Allegri, che non è un fan del giocatore ma rimarca i problemi di un centrocampo che con solo Pogba non può definirsi sistemato. La soluzione Pulisic piace ai bianconeri, ma ci sono i soliti problemi di valutazione e in questo caso bisognerebbe anche lavorare sull’ingaggio del giocatore per spalmarlo in più anni.

