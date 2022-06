La Juventus valuta l’arrivo di un nuovo centrale a priori da quello che farà De Ligt, offerta per Koulibaly.

A prescindere dalla possibile cessione di De Ligt, la Juventus vuole un nuovo centrale e Koulibaly potrebbe essere il nome giusto. Il difensore centrale del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2023 e non rinnoverà con la società partenopea. Il costo del cartellino è tra i 30 e i 40 milioni di euro. L’offerta bianconera sarà di 25 milioni di euro + bonus.

Koulibaly sarebbe disposto a venire a Torino, l’accordo con la società bianconera non è un problema. Ci sono anche delle alternative al giocatore del Napoli. Come il centrale difensivo svizzero Akanji del Borussia Dortmund. Piacciono anche ai bianconeri Badiashile e Gvardiol. Tra i giovani centrali De Winter andrà in prestito in Serie A, probabilmente alla Sampdoria. Ma sono interessate anche Monza ed Empoli.

