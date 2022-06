Zaniolo spinge per arrivare al ritiro della Juventus sin dall’inizio, difficile lo scambio con Arthur si va verso il prestito con obbligo.

Il prestito con obbligo di riscatto sembra essere la via con cui la Juventus può arrivare a Zaniolo. Il giocatore della Roma spinge per arrivare a Torino ed iniziare il ritiro alla pari dei compagni. C’è ancora una piccola distanza a livello di valutazione che con i bonus si tende ad assottigliare provando ad arrivare alla conclusione della trattativa.

Nicolò Zaniolo

L’accordo con il calciatore c’è da tempo. La possibilità dell’inserimento di Arthur è totalmente scollegata e in quel caso serve uno sforzo del brasiliano nell’abbassamento dell’ingaggio se vorrà trasferirsi in giallorosso. Fagioli era stato richiesto, ma è arrivato un secco no da parte dei bianconeri. Possibilità anche per Kean ma ci sono divergenze sulla valutazione. Ritenuta troppo alta anche la valutazione di McKennie. Vedremo come andrà a finire, ma il giocatore spinge e i bianconeri lo vogliono anche presto.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG