I nerazzurri sono rimasti ovviamente spiazzati dal voltafaccia di Lukaku e ora stanno valutando come procedere.

L’Inter ha bisogno di acquistare almeno un altro attaccante, due se parte anche Joaquin Correa che comunque finora ha ampiamente deluso e tra le altre cose ha offerte dall’Arabia. Serve certamente un profilo in grado di giocare titolare o almeno di contendere il posto ad uno tra Lautaro e Thuram: secondo Tuttosport i dirigenti nerazzurri hanno scelto come priorità Folarin Balogun dell’Arsenal.

Costa 40 milioni ma potrebbe arrivare anche in prestito con obbligo di riscatto, insomma la stessa offerta che l’Inter avrebbe fatto al Chelsea per Lukaku (5 milioni più 35 di obbligo di riscatto) potrebbe essere accettata dai Gunners. Lo stipendio dell’anglo-americano è molto inferiore rispetto a quello del belga e beneficia del Decreto Crescita. I dubbi sono pochi ma ci sono, su tutti il fatto che insieme a Thuram è un esordiente in Serie A; ecco perché si pensa anche a Morata e Nzola.

