L’esperto di mercato Matteo Moretto ha posto sotto la lente d’ingrandimento l’Inter e l’interesse per Alvaro Morata: le cifre in ballo

Ospite sul canale Twitch SOS Fanta, Matteo Moretto si concentra in una lunga analisi sull’operazione di mercato che vede come protagonista Alvaro Morata, ora nel mirino dell‘Inter.

Ecco le cifre dell’operazione:

LE PAROLE– «Morata ha tantissime opzioni sul piatto. Lui ha appena rinnovato con l’Atletico Madrid fino al 2026, un rinnovo non propedeutico a restare a vita lì. Il giocatore si è ridotto l’ingaggio, ma non dal prossimo anno, dal successivo. Continuerà a essere di 6,5 netti più bonus l’ingaggio di Morata, poi diventeranno 5 netti, un dettaglio importante, è uno stipendio molto alto e non rientra nel Decreto Crescita. Un’italiana che vuole Morata sa quanto deve spendere».

INTER– «Questione clausola Io so che è leggermente superiore ai 20 milioni, ma l’Atletico lo farà partire per 20, che andranno reinvestiti su una punta. È difficile trattare con l’Atletico. Lui dall’Arabia ha un’offerta di 40 milioni l’anno più 10 alla firma, la Roma lo vuole e lo ha cercato, ha già parlato con Atletico ed entourage del giocatore, ma i costi a oggi non sembrano nei parametri giallorossi. Nelle ultime ore, oggi, l’Inter ha contattato l’Atletico per Morata, facendo il primo passo ufficiale. Piace soprattutto a Inzaghi, l’Inter sta valutando anche Balogun che però costa almeno il doppio, dai 40 in su. L’Inter ha contattato l’Atletico per Morata e l’entourage, lui non ha chiuso e nei prossimi giorni il club nerazzurro è pronto a fare una prima offerta»

