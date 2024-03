Le parole di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro il Bologna

Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

SULLA VITTORIA – «C’è da fare i complimenti al Bologna, Una squadra veramente forte, il loro punteggio è super meritato. Uno dei campi più difficili dove venir a giocare, complimenti anche a noi. Abbiamo sofferto e ce lo siamo meritati, non sempre si può giocare bene. Siamo felici perché stiamo facendo un cammino incredibile».

SUL GRUPPO – «Il gruppo è fantastico, senza invidie. Logicamente c’è la competizione in una squadra, ma la competitività è sana. Per arrivare all’obiettivo è fondamentale».

LO STILE DI BISSECK – «Lui e Marcus sono quelli più estrosi nel vestirsi, ma sono dei bei ragazzi. Se lo possono permettere».

IL GOL SBAGLIATO? – «Non riesco più a segnare, ma se la squadra vince va bene uguale. Il Bologna è difficilissimo da affrontare, ci sta».

ATLETICO – «E’ normale che Simeone voglia vincere, come noi vogliamo fare lo stesso. La Champions è la competizione più bella, vogliamo giocarcela fino alla fine come l’anno scorso».

COSA MANCA PER LO SCUDETTO? – «Manca… vediamo quanto manca, bisogna vedere quello che fanno le altre, Per le altre inseguire è difficile».

GENOA E SCUSE – «Nella partita col Genoa tutti mi hanno additato come simulatore per il rigore: ho sbagliato nella reazione e chiedo scusa per quel momento. A volte in campo hai voglia di vincere e fai ciò che non bisogna fare. Tutto qui, chiedo scusa».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG