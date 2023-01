Sono queste le parole di Alessandro Bastoni, il difensore centrale dell’Inter parla così a Sport Mediaset dopo la vittoria in Supercoppa.

Ecco le parole di Alessandro Bastoni a Sport Mediaset, il centrale difensivo dell’Inter parla così della vittoria della Supercoppa: “Ci tenevamo tanto, avevamo ancora il dente avvelenato dai festeggiamenti che hanno fatto loro l’anno scorso: ce li siamo segnati tutti, abbiamo portato la rabbia che avevamo in campo. Siamo stati bravi nell’atteggiamento e nell’interpretare subito la partita e nel far capire che oggi non era giornata per loro: avevamo voglia di vincere e l’abbiamo dimostrato.“

Conclude così: “Scudetto? Questa partita può essere fondamentale emotivamente: siamo consapevoli dei nostri mezzi, se giochiamo uno per l’altro possiamo vincere con tutti. Questa spinta ci servirà in campionato e in Champions. Rinnovo? Manca un anno e mezzo, ci sono altri rinnovi che vengono prima del mio: io sto bene e sono tranquillo, quando arriverà il mio turno ci siederemo e vedremo”.

