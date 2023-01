L’ex presidente dei nerazzurri, Massimo Moratti parla così dell’Inter a DailyMilan.it ecco cosa dice sulla Supercoppa.

Sono queste le parole di Massimo Moratti, l’ex presidente nerazzurro parla così dell’Inter dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro il Milan, le parole a DailyMilan.it: “È stata una bellissima partita, non una di quelle strappate e vinte per caso. L’Inter ha dominato il match e si è visto un grosso divario tra le due squadre in campo. Sia per quanto riguarda la qualità di gioco sia per entusiasmo e vivacità. Sicuramente il Milan è sceso in campo con meno forza.”

Conclude su Edin Dzeko: “A 37 anni continua a giocare un calcio di altissimo livello ed il gol di ieri sera ne è la conferma. Ha dominato la difesa avversaria e messo a segno una rete di una straordinaria bellezza, divenuta simbolo di questa grandissima vittoria in Supercoppa.“

