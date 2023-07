Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista degli obiettivi della prossima stagione

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista degli obiettivi della prossima stagione. Le sue dichiarazioni:

SCUDETTO

«Siamo all’Inter, vincere è un dovere. E dunque pensiamo a portare a casa il maggior numero di partite possibili. Su questo dobbiamo mettere la testa, il resto arriverà di conseguenza. Vedremo tra qualche mese a che punto saremo, poi si capirà tutto. Ma se la mentalità sarà questa, non ho dubbi che l’Inter sarà in corsa per il vertice».

