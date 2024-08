I nerazzurri sono alla ricerca di una quinta punta ma prima c’è bisogno di qualche cessione; il problema è che la concorrenza non aspetta.

L’Inter si trova in una fase di stallo per quel che riguarda il mercato: la rosa è quasi completa ma in teoria servirebbero un paio di ritocchi in entrata e qualche uscita. Per l’attacco si è vociferato molto di un interesse concreto per Albert Gudmundsson, centravanti islandese del Genoa.

La situazione

La Fiorentina, secondo Sky Sport, ha recentemente rivisto al rialzo la sua offerta per l’attaccante superando le iniziali resistenze dei liguri. La nuova proposta prevede un prestito oneroso non più di 5 milioni ma di 6 o 7: il diritto di riscatto, viceversa, da 20 milioni viene ora proposto in una forchetta tra i 18 e i 19 milioni di euro.

Albert Gudmundsson

Gli scenari

L’aggiustamento dell’offerta da parte della Fiorentina sembra aver portato le due società a un passo dal raggiungimento di un accordo definitivo. Nonostante il Genoa abbia manifestato l’intenzione di ricevere ancora qualcosina in più, le parti appaiono molto vicine alla chiusura dell’affare.

Qui Inter

I nerazzurri nelle ultime 2 stagioni hanno avuto solo 4 attaccanti in organico ma in futuro le partite saranno molte di più e quindi servirebbe anche un quinto centravanti. Marotta e Ausilio hanno però le mani legate al momento sia per l’assenza di budget che per la presenza in rosa di Correa ed Arnautovic a cui non si riesce a trovare una destinazione.

