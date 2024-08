I dirigenti rossoneri stanno riscontrando alcune difficoltà a chiudere colpi in entrata; ecco gli ultimi aggiornamenti.

Nel cuore del calciomercato estivo il Milan sembra navigare tra le correnti di un mare agitato, alla ricerca della rotta perfetta per rinforzare la propria squadra in vista della prossima stagione.

La priorità

I rossoneri hanno identificato in Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco, il tassello mancante per dare una svolta alla mediana. Nonostante l’evidente interesse e la volontà del giocatore, la trattativa si è presto scontrata con un ostacolo non da poco: il club monegasco sta infatti richiedendo 35 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra considerata eccessiva dalla dirigenza del Milan, specialmente alla luce del fatto che il contratto del francese è in scadenza il 30 giugno 2025.

Alternative

I rossoneri, secondo SportMediaset, sperano ancora di riuscire ad acquistare il francese ma nel frattempo si orientano anche verso altre opzioni per rinforzare il centrocampo. Si parla con interesse di due giovani promesse: Cardoso, in forza al Betis Siviglia, e Koné del Borussia Mönchengladbach.

Youssouf Fofana

Il terzino

L’attenzione del Milan non si limita al centrocampo. Infatti, sembra che il club rossonero stia per concludere una trattativa importante per la fascia, con Emerson Royal del Tottenham vicino a diventare un nuovo innesto. L’accordo è sul punto di essere siglato per una cifra che si aggira intorno ai 14-15 milioni di euro, più eventuali bonus.

Altre mosse di mercato

Per l’attacco, il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Tammy Abraham, attualmente in forza alla Roma, marcato come preferito per potenziare il reparto offensivo. Nel frattempo, sul fronte delle partenze, continuano ad arrivare voci riguardanti interessi arabi per Ismael Bennacer e Yacine Adli.

