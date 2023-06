Inter, Bellanova verso il si al Torino? I dettagli sulla trattativa per l’acquisto dell’esterno nerazzurro

Secondo quanto riportato da TMW, ci sarebbero passi avanti per quanto riguarda il trasferimento di Bellanova dall’Inter al Torino.

L’esterno si starebbe prendendo qualche giorno per riflettere sul futuro, visto l’impegno per l’Europeo, per poi accettare l’offerta dei granata.

L’articolo Inter, Bellanova verso il si al Torino? I dettagli proviene da Inter News 24.

