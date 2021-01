Inter-Benevento: si riparte da Eriksen

L’Inter arriva dalla qualificazione alle semifinali in Coppa Italia, dopo aver battuto il Milan ai quarti, a soli due minuti dalla fine con una prodezza balistica del centrocampista danese.

È degna di una serie tv la storia di Eriksen all’Inter, arrivato in pompa magna con tanto di presentazione alla Scala di Milano (il teatro), finito in pochi mesi nel fondo delle gerarchie contiane, utilizzato manciate di minuti per la maggior parte degli ultimi match, bruciando anche tutte le occasioni da titolare in questa stagione. Il calcio è romantico, bastano una manciata di secondi per risalire in cima e così è diventato l’eroe del derby facendo ricordare a tutto il popolo interista la traversa presa nella sua prima partita contro il Milan e soprattutto di essere ancora il calciatore che in Inghilterra faceva la differenza.

Antonio Conte riparte da Eriksen, a lui le chiavi del centrocampo nerazzurro. Al suo fianco Barella e Gagliardini, per permettere protezione in fase difensiva alla squadra. Sulle fasce il duo Perisic–Hakimi. Il chiacchieratissimo Sanchez a riposo in vista dell’imminente partita con la Juventus (in programma martedì 2 Febbraio) dove Lukaku sarà squalificato a causa del giallo rimediato nel litigio con Ibrahimovic durante Inter-Milan, al suo fianco in attacco Lautaro, a caccia di gol.

Skriniar e Bastoni titolari in difesa, completano il reparto con capitan spogliatoio Andrea Ranocchia che risponde presente al suo allenatore. Handanovic, come sempre, tra i pali.

Un tuffo nel campionato per poi tornare alla Coppa Italia, c’è la Juventus tra pochi giorni, c’è da dimostrare di essere tornati tra i grandi, c’è voglia di alzare un trofeo, almeno in Italia.

INTER-BENEVENTO

Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte

Benevento (4-2-3-1) Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi

Quando e come seguire il match:

La gara si giocherà sabato 30 Gennaio allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano.

Non sai dove vedere la partita? Segui il match su Radio Nerazzurra, in diretta dalle 20.00 con le analisi pre-gara e poi, dalle 20:45 la Radio Cronaca di Inter-Benevento. Al fischio finale, le considerazioni a caldo con Gabriele Borzillo e Lapo De Carlo.