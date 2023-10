Allo Stadio San Siro, il match valido per la seconda giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra Inter e Benfica: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio San Siro, Inter e Benfica si affrontano nel match valido per la s giorecondanata dei gironi della Champions League 2023/2024.

Inter-Benfica 1-0: sintesi e moviola

1′ Si parte! Iniziato il match

2′ Avanza il Benfica, Bastoni anticipa e chiude su Di Maria

4′ Pericolosi i nerazzurri! Dumfries crossa al centro, Mkhitaryan per pochissimo non ci arriva in scivolata

7′ Perde palla Bastoni in uscita, poi la difesa ribatte la conclusione di Di Maria

11′ A un passo dal gol l’Inter! Calhanoglu mette in mezzo per Dumfries che incorna in tuffo, palla alta di un soffio

13′ Dormita difensiva dell’Inter, una rimessa lunga manda Aursnes verso la porta. Sommer salva tutto e mette in angolo

18′ Azione insistita dell’Inter con una serie di cross dalla destra e dalla sinistra per Thuram, alla fine Dumfries ha una ghiotta chance tra i piedi ma spara alto da pochi passi

22′ Cambio obbligatorio per i portoghesi: esce Bah, entra Araujo al suo posto

23′ Percussione palla al piede di Calhanoglu che decide di andare lui verso la porta con un tiro da fuori. Facile presa di Trubin

29′ Va Dimarco su punizione, palla sulla barriera

36′ Pericolosa punizione dell’Inter: Dimarco mette al centro per Acerbi che di testa mando fuori di poco. Ma l’arbitro poi ferma tutto per una posizione di fuorigioco

43′ Squillo di Barella con una conclusione forte e angolata dal limite dell’area! Trubin risponde mettendo in angolo

45′ Due i minuti di recupero

45’+2 Finisce qui il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′ Comincia la ripresa

48′ Lautaro a terra per un problema alla mano dopo un contrasto con Bernat. In campo lo staff medico

51′ Spingono i nerazzurri a caccia del vantaggio

55′ Traversa di Lautaro! Bastoni imbuca per Barella che serve a rimorchio Lautaro: l’argentino calcia col collo esterno e solo la traversa gli nega la gioia del gol. Poi Trubin para su Barella sulla ribattuta

59′ Pavard che parte dalla difesa palla al piede e poi serve Lautaro. La conclusione dell’argentino è deviata in angolo

61′ Palo di Lautaro! Thuram vince un contrasto in area e serve il numero 10 che coglie il montante col sinistro

62′ AVANTI L’INTER! I nerazzurri si portano in vantaggio con Thuram: Barella lancia d’esterno per Dumfries che mette al centro per il francese che da lì non sbaglia

64′ Prova Mkhitaryan da fuori, conclusione strozzata

65′ GOL ANNULLATO A DIMARCO! Mkhitaryan serve l’esterno nerazzurro che batte Trubin, ma la posizione era di fuorigioco

66′ Follia di Neres! Il brasiliano colpisce al volto Lautaro con un fallo di reazione con i tacchetti! Il Var incredibilmente non sanziona l’intervento, ammonito però l’argentino per il fallo

73′ Doppio cambio nell’Inter: escono Thuram e Dumfries, entrano Sanchez e Darmian

74′ – Ancora Lautaro! Ancora niente gol! Stavolta è Trubin ad opporsi da pochi passi.

74′ Occasionissima per Lautaro! Salta il portiere, calcia a botta sicura ma salva Otamendi sulla linea! Poi ancora Trubin decisivo nel negare il gol all’argentino

80′ Doppio cambio per il Benfica: dentro Arthur Cabral e Jurasek, fuori Di Maria e Bernat

82′ Occasionissima per Arthur Cabral! L’ex Fiorentina tira fuori

84′ Altri due cambi per l’Inter: fuori Dimarco e Calhanoglu, dentro Carlos Augusto e Asllani al loro posto

87′ Ancora ad un passo dal gol Lautaro, si supera ancora Trubin! Mkhitaryan servito da Sanchez mette al centro per l’argentino a rimorchio che calcia a botta sicura: il portiere ucraino para anche stavolta

90′ Cinque minuti di recupero

90’+1 Ultimo cambio per l’Inter: fuori Barella, dentro Klaassen

90’+3 Para Sommer sulla conclusione di testa di Joao Neves

90’+5 Gomitata di Asllani su Joao Neves, punizione e cartellino giallo

90’+6 Finisce qui! Vince l’Inter per 1 a 0 grazie al gol di Thuram

Migliore in campo: Thuram

Inter-Benfica 1-0: risultato e tabellino

Reti: 62′ Thuram

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Bernat; Kokcu, Joao Neves; Di Maria, Aursnes, Rafa Silva; Neres. All. Schimdt

