I nerazzurri danno vita ad un grandissimo secondo tempo in cui mettono continuamente pressione agli avversari ma segnano solo 1 goal.

La gara inizia a ritmi altissimi con continui capovolgimenti di fronte: Mkhitaryan non riesce ad arrivare sul cross molto invitante di Dumfries. Poco dopo Calhanoglu serve l’olandese che manda alto in tuffo; l’Inter poi rischia di subire goal da rimessa laterale ma Sommer si supera su Aursnes. Dall’altra parte ancora Dumfries pericoloso ma il suo tiro esce piuttosto sbilenco; poco dopo metà tempo il mancino di Calhanoglu è centrale. A fine primo tempo Barella ci prova col destro a giro ma non sorprende Trubin; il primo tempo termina senza reti.

Lautaro Martinez

A inizio ripresa l’Inter attacca a testa bassa senza però riuscire a segnare, l’esterno olandese sbaglia un altro colpo di testa. I nerazzurri insistono sempre più ma i legni negano la rete del vantaggio: Lautaro Martinez sbatte prima sulla traversa con un gran esterno destro e poi sul palo. Ma il goal alla fine arriva al 61’: Dumfries scatta sulla destra e serve Thuram che insacca. Successivamente Lautaro Martinez si mangia due goal clamorosi, il primo tra l’altro dopo aver dribblato il portiere avversario. Nel finale è Trubin a negare la rete al capitano nerazzurro; la gara termina 1-0.

