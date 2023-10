Il tecnico della Real Sociedad ha analizzato il successo contro il Salisburgo nel girone dell’Inter

Alguacil ha commentato così la vittoria della Real Sociedad contro il Salisburgo nel girone di Champions League dell’Inter:

«È stato spettacolare vincere 0-2 in Champions League, è stato un primo tempo scandaloso, penso che non solo i tifosi del Real si saranno divertiti, ma quelli del calcio in generale. Era da un po’ che non vedevo giocare in Champions League una squadra come ha fatto il Real. Penso che abbiamo fatto una grande partita. Sono molto orgoglioso di aver visto in campo una grande squadra e di come abbiamo vinto». (Marca)

L’articolo Real Sociedad, Alguacil: «Grande vittoria, resi felici i nostri tifosi» proviene da Inter News 24.

