L’esterno nerazzurro Federico Dimarco si è espresso ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria dell’Inter sul Benfica

Dimarco ha analizzato così la vittoria dell’Inter contro il Benfica a Mediaset:

ANALISI – «Sono tutte fare difficile in questo girone, stasera abbiamo visto una grande Inter sotto tutti gli aspetti. Dobbiamo chiudere prima le partite perché sono insidiose e può sempre succedere di tutto. Tutti i nostri attaccanti stanno facendo bene e creano sempre tanto, sono tutti giocatori forti e giovani, siamo messi bene davanti. Barella Sono cose di campo, riguardava il tenere il pallone alla bandierina e basta. Non devo dire io a che percentuale siamo, tutte le partite sono diverse, non è facile giocare ogni tre giorni ma siamo a buon punto, stiamo lavorando forte con il mister e siamo un grande gruppo che può ambire a fare bene in tutte le partite. Nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo e ci siamo parlati, nella ripresa abbiamo cambiato ritmo e si è visto».

L’articolo Dimarco a Mediaset: «Vista una grande Inter, possiamo fare bene con tutti» proviene da Inter News 24.

