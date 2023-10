Lautaro Martinez ha analizzato a Mediaset la vittoria dell’Inter contro il Benfica: le dichiarazioni del centravanti argentino

Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo Inter-Benfica:

«Per noi era una partita molto importante oggi, con la Real Sociedad abbiamo fatto fatica a fare il nostro gioco. Oggi dovevamo voltare pagina e affrontare un avversario che abbiamo già incontrato nella scorsa stagione. Non mi era mai capitata una partita così, dobbiamo migliorare tanto, Salerno è il passato, ora dobbiamo continuare così. Rinnovo? Speriamo che arrivi, sono contento qua, la mia famiglia anche, sto dando il massimo per l’Inter e non c’è motivo di cambiare, il mio agente sta parlando con il club».

L’articolo Lautaro Martinez a Mediaset: «Era importante vincere. Voglio restare all’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG