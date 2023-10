Marcus Thuram continua a collezionare record ed entrare nella storia dell’Inter: stavolta dopo il gol contro il Benfica in Champions League

Marcus Thuram ha segnato la rete decisiva per l’1 a 0 dell’Inter contro il Benfica. L’attaccante francese continua a collezionare record con la maglia nerazzurra.

Come riferisce il profilo Twitter di OptaPaolo: «3 – Marcus Thuram è il terzo giocatore francese a segnare un gol in #ChampionsLeague con la maglia dell’Inter, dopo Vieira (2006 vs Bayern Monaco) e Djorkaeff (1998 vs Sturm Graz). Galletto».

L’articolo Thuram, nuovo record con la maglia dell’Inter dopo il Benfica: ecco quale proviene da Inter News 24.

