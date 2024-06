L’unica lacuna nella rosa nerazzurra è quella riguardante il secondo portiere: la società è anche disposta a spendere ma alle proprie condizioni.

L’Inter ha intenzione di comprare un secondo portiere già quest’estate per non affrontare il problema con l’acqua alla gola nella prossima.

La situazione

Yann Sommer ha 35 anni e un contratto valido per un’altra stagione: considerato quanto bene ha fatto in quella appena conclusa, sarà lui il titolare anche nella prossima. Il progetto dei dirigenti è quello di affiancargli un profilo futuribile che possa fare il titolare una volta che verrà salutato lo svizzero.

Yann Sommer

Primo obiettivo difficile

Marotta e Ausilio già l’anno scorso di questi tempi avevano messo gli occhi su Bento Krepski: l’Athletico Paranaense preferì tenerlo almeno un altro anno ma lui strappò la promessa di essere lasciato andare. Ad oggi questa promessa non risulta mantenuta ma l’estate è ancora lunga: l’Inter però diventa una possibilità sempre meno probabile man mano che passa il tempo. Il prezzo del brasiliano potrebbe salire oltre i 20 milioni e su di lui potrebbe arrivare qualche squadra della Premier, sostiene il Corriere dello Sport.

Le alternative

Trattare con molte squadre italiane potrebbe essere di gran lunga più semplice visto che si possono proporre contropartite tecniche e/o prestiti con obbligo di riscatto. In questo momento in pole infatti c’è Josep Martinez del Genoa per via del fatto che ha il contratto in scadenza nel 2025 e quindi un prezzo non molto alto. Resiste però la candidatura di Maduka Okoye che l’Udinese valuta almeno 12 milioni di euro; non è da escludere a priori il fatto che venga esercitata l’opzione per il rinnovo di un terzo anno presente nel contratto di Sommer ma è decisamente prematuro fare previsioni in tal senso.

L’articolo Inter: Bento è ancora il preferito ma è il più difficile da raggiungere, le alternative sono “italiane” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG