La squadra di Inzaghi sta fronteggiando una piccola emergenza infortuni per quel che riguarda il reparto mediano. Ha fatto notizia il fatto che Simone Inzaghi abbia portato in Prima Squadra Thomas Berenbruch e Mike Aidoo. Anche di questo ha parlato Andrea Zanchetta a FcInternews.it dopo la vittoria della Primavera dell’Inter contro lo Young Boys: “Mi è piaciuta la qualità fino a quando siamo rimasti in 11 vs 11, poi il carattere perché abbiamo voluto fortemente non prendere gol con le poche energie rimaste”. “Sono aspetti che fanno piacere. Cosa non mi è piaciuto? Sinceramente non saprei, ho visto sempre una squadra coraggiosa che ha avuto occasioni anche in dieci uomini. Non ci siamo tirati indietro“. L’operato dell’arbitro “Dico la verità: magari c’era qualche fischio in più a nostro favore, ma Quieto poteva gestire meglio la situazione dell’espulsione. Non lo voglio colpevolizzare, è un 2005 che peraltro stava facendo una buona partita. Non deve cadere […]

