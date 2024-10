Il portale ispanico todofichajes.com rivela l’interesse dei nerazzurri per un giocatore che, nonostante veda poco il campo, resta un profilo di alto livello ad un prezzo accessibile Nel mondo del calcio le strategie di mercato delineano non solo le prossime mosse di una squadra ma anche la sua visione a lungo termine. L’Inter sia per continuare a migliorarsi che per cautelarsi in caso di offerte irrinunciabili per i suoi big (vedasi Thuram) è già proiettata verso il futuro, con un interesse specifico per rinforzare il proprio attacco in vista delle imminenti sessioni di calciomercato. Le ultime indiscrezioni offrono uno sguardo intrigante sulle potenziali mosse nerazzurre, delineando un orizzonte di opportunità e sfide. La determinazione dell’Inter nel blindare la squadra L’Inter sta affrontando una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa. Grazie a una rosa profonda e talentuosa, il club mira a competere ai massimi livelli in tutte le manifestazioni a […]

