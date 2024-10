A pochi giorni dalla consegna dell’ambito premio per calciatori, si sprecano i pronostici sul vincitore e non solo. Tuttomercatoweb.com ha intervistato Marco Branca che ha parlato di diversi aspetti del momento attuale dell’Inter a cominciare dalla crescita di Thuram: “Dal punto di vista fisico e dei movimenti è quasi indispensabile, ma deve migliorare davanti alla porta, deve essere un po’ più freddo. In futuro ci saranno partite dove capiteranno appena due occasioni, in cui bisogna metterla dentro quando la posta in palio è più alta“. La partita decisiva “Se la finale di Istanbul ha aiutato l’Inter? Può essere vero parzialmente, già avevano perso anche la finale di Europa League… Quando perdi le finali, è sempre un grande dispiacere. Può dare anche una spinta, quest’anno mi sembrano leggermente più concentrati sulla Champions”. Sulla corsa Scudetto “E’ la squadra più forte, ha un modo di giocare che finora non ha permesso agli avversari di trovare delle contromisure. Quando […]

Leggi l’articolo completo Lautaro da Pallone d’Oro? La previsione dell’ex dirigente, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG