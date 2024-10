Il club nerazzurro desidera diminuire l’età media della squadra che è quella più alta di tutta la Champions League. Sono molteplici le voci di mercato che vedono protagonista l’Inter. I nerazzurri sembrano aver posato gli occhi su un obiettivo difensivo per rafforzare le proprie fila. Andiamo a vedere chi è il giocatore che ha attirato l’attenzione della squadra guidata da Inzaghi. Uno sguardo alla difesa I nerazzurri quasi certamente a fine stagione diranno addio ad uno tra Acerbi e De Vrij: i due ex Lazio sono ultratrentenni e tra l’altro hanno il contratto in scadenza a giugno. Il loro rendimento è ancora altissimo ma c’è bisogno di guardare oltre. La ricerca di rinforzi A detta di molti alla dirigenza nerazzurra piace tantissimo Jaka Bijol dell’Udinese. Qualche voce sostiene che recentemente l’Inter abbia mostrato interesse per il difensore italo-brasiliano Luiz Felipe, attualmente in forza all’Al Ittihad in Arabia Saudita, ma Inter […]

