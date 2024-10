I nerazzurri in questa stagione stanno trovando difficoltà che non avevano accusato nella passata: una di queste riguarda gli infortuni. In questo periodo dell’anno, i club di calcio si confrontano spesso con sfide inaspettate, in particolare quelle legate agli infortuni dei giocatori che possono incidere notevolmente sul rendimento della squadra. L’Inter sta vivendo una di queste fasi, è il reparto di centrocampo quello più colpito. Questa situazione potrebbe portare alla possibilità che il club possa rivolgersi a soluzioni creative per superare l’impasse, come l’inserimento di giocatori svincolati per rafforzare la rosa. La situazione Una sequenza di infortuni ha messo a dura prova il settore nevralgico dell’Inter. Piotr Zielinski, Kristjan Asllani e Hakan Calhanoglu hanno subìto infortuni che hanno portato dirette conseguenze sulla composizione della squadra. C’è però da dire che nessuno di questi 3 stop si è rivelato per fortuna di grave entità. Soluzioni d’emergenza e ritorni attesi Il polacco […]

Leggi l’articolo completo Inter in emergenza al centro: tra gli svincolati c’è qualcuno che potrebbe servire, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG