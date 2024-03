Brutta notizia per Beppe Bergomi, l’ex Inter squalificato per 20 giornate dopo aver spinto un dirigente avversario, cos’è successo

Notizia alquanto curiosa sull’ex Inter Beppe Bergomi. Nel corso dell’ultima sfida tra l’Accademia Internazionale (da lui allenata) e l’Alcione, il nerazzurro avrebbe spinto un dirigente avversario ai margini di un goal annullato.

Un gesto che non è passato inosservato e che gli costerà una sanzione disciplinare. Squalificato per 20 giorni infatti, riporta Repubblica sull’episodio citato, lo “zio”. L’azione commessa in campo gli costerà de facto quasi tre settimane di stop. Bergomi non ha rilasciato (almeno per ora) alcuna dichiarazione a riguardo.

L’articolo Inter, Bergomi squalificato per 20 giorni: spintone a un dirigente, il retroscena proviene da Inter News 24.

