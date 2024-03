L’avversario dell’Inter Reijnders ha parlato di Milan Slavia Praga, ecco le parole nel post-partita del rossonero

Reijnders non usa giri di parole e suona la carica. Mentre in campionato insegue l’Inter, in Europa League è reduce da Milan Slavia Praga, così ha parlato a tal riguardo a Sky Sport. Ecco cosa avrà modo di dimostrare.

SULLA FORMA FISICA – «Devo tornare al 100%, gioco nel Milan, devo mostrare di essere al top. Spero di essere ancora importante per la squadra».

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI REIJNDERS

L’articolo Milan, Reijnders avverte le avversarie: «Ecco cosa dimostrerò ora» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG