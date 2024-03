Il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato il momento vissuto dall’Inter, sia dentro il campo che fuori: le sue parole

Ospite di Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin pone l’accento sull’Inter e sull’attuale presidente Steven Zhang, aprendo ad una riflessione.

INTER – «Cambiare? Io non ne trovo motivo. Quest’ansia di cambiare non la capisco. C’è un presidente che ti ha preso che eri all’ottantesimo posto del ranking Uefa e ti ha portato nei primi quattro posti. Tutti dicono che ora l’Inter è forte: ha preso il miglior dirigente su piazza, prima ha preso il miglior allenatore su piazza, Conte, poi Inzaghi che sta facendo questo percorso. Da una dimensione diventata di provincialismo ti ha portato a questa situazione qua, sinceramente non ho tutta questa ansia da cambiamento non ce l’ho».

L’articolo Inter, Biasin analizza: «Questa cosa proprio non la capisco» proviene da Inter News 24.

