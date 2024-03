Il giornalista Francesco Modugno ha parlato di Zielinzki, prossimo ad unirsi all’Inter: le dichiarazioni sul centrocampista

Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Francesco Modugno parla così di Piotr Zielinski, prossimo ad approdare all’Inter.

ZIELINSKI INTER – «I nerazzurri prendono un giocatore straordinario che porterà qualità in un centrocampo che ne ha già tanta. È la squadra più forte d’Italia e tra le più forti in Champions in questo momento, ha storia e blasone. Con Zielinski aumenta il suo valore. L’Inter prende un giocatore di livello internazionale e fa un affare, prendendolo a zero. Ha davanti altri 3/4 anni d’alto livello. Fa una grandissima operazione, il Napoli invece perde un grandissimo giocatore»

L’articolo Zielinski Inter, Modugno con sicurezza: «Giocatore di livello internazionale. Può garantire…» proviene da Inter News 24.

